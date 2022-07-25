Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизе – Зеленский

ukru
09:00 • 21690 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 107412 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 120942 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 110006 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 140209 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139303 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113719 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107021 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93434 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111488 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 67167 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 45589 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 55573 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 43995 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 35894 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 21664 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 35894 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 237691 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 267614 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 204559 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 107402 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102231 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120088 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122494 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 129709 просмотра
Актуальное
Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизе – Зеленский

Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизе – Зеленский

Киев • УНН

 • 155095 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В рамках визита Президента Гватемалы Алехандо Джамматтеи было подписано межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Президентом Гватемалы, посетившим Украину впервые в истории двусторонних отношений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

По словам Зеленского, в рамках визита Президента Гватемалы было подписано межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований.

Цитата

«Убежден, что это будет способствовать только развитию бизнес-социальных связей между нашими странами, между нашими народами», – отметил Зеленский.

Детали

Кроме того, он сообщил, что начат торгово-экономический диалог для реализации ряда конкретных проектов. В частности, гватемальская сторона подтвердила заинтересованность в закупке украинской аграрной продукции и налаживании промышленных связей.

«Я пригласил Алехандро Джамматте принять участие в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в режиме онлайн. Проговорил консолидацию других стран региона для участия в этом саммите», – сказал Зеленский.

Кроме того, Президент Украины сделал акцент на серьезных последствиях российской агрессии, которые сейчас ощутимы повсюду в мире, в частности из-за продовольственного кризиса и ценовой дестабилизации на энергетических рынках, а также из-за политических вызовов всему международному правопорядку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Гватемалы посетил Киевщину

«Для граждан десятков государств, и в Латинской Америке также, несправедливо растет стоимость жизни лишь потому, что одно государство – российская федерация – решило сломать действующие политические и экономические отношения в мире. Только вместе мы можем защитить мир, только вместе мы можем защитить международный правопорядок», – подчеркнул Зеленский.

Зеленский выразил благодарность Гватемале за четкую и последовательную поддержку нашего государства, его территориальной целостности, суверенитета, а также за неизменную позицию защиты прав человека и фундаментального права каждого народа на свободу и независимость.

«Сегодня мы договорились и дальше объединить наши усилия на международных площадках с целью дальнейшей изоляции россии и увеличения для нее цены за эту войну и дестабилизацию жизни народов. Хочу поблагодарить господина Джамматтеи за поддержку санкционной политики против россии. И рад, что Гватемала готова присоединиться к продвижению инициативы по созданию Специального трибунала для наказания россии за преступление агрессии против народа Украины», – рассказал Зеленский.

Как отметил Зеленский, все ключевые элементы сегодняшних двусторонних переговоров с Алехандро Джамматтеи зафиксируют в общем заявлении, которое будет обнародовано по результатам встречи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщалось, что Украина и Гватемала заключат соглашение о безвизе

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы