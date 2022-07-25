Україна та Гватемала підписали угоду про безвіз – Зеленський

За словами Зеленського, у межах візиту Президента Гватемали було підписано міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог.

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«Переконаний, що це сприятиме лише розвитку бізнесових і соціальних зав’язків між нашими країнами, між нашими народами», – зазначив Зеленський.

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Крім того, він повідомив, що започатковано торговельно-економічний діалог для реалізації низки конкретних проектів. Зокрема, гватемальська сторона підтвердила зацікавленість у закупівлі української аграрної продукції та налагодженні промислових зв’язків.

«Я запросив Алехандро Джамматтеі взяти участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в режимі онлайн. Проговорив консолідацію інших країн регіону для участі в цьому саміті», – сказав Зеленський.

Орім того, Президент України зробив акцент на серйозних наслідках російської агресії, які зараз відчутні всюди у світі, зокрема через продовольчу кризу й цінову дестабілізацію на енергетичних ринках, а також через політичні виклики всьому міжнародному правопорядку.

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«Для громадян десятків держав, і в Латинській Америці також, несправедливо зростає вартість життя лише тому, що одна держава – російська федерація – вирішила зламати чинні політичні та економічні відносини у світі. Тільки разом ми можемо захистити світ, тільки разом ми можемо захистити міжнародний правопорядок», – наголосив Зеленський.

Зеленський висловив подяку Гватемалі за чітку й послідовну підтримку нашої держави, її територіальної цілісності, суверенітету, а також за незмінну позицію щодо захисту прав людини й фундаментального права кожного народу на свободу й незалежність.

«Сьогодні ми домовилися й надалі об’єднувати наші зусилля на міжнародних майданчиках з метою подальшої ізоляції Росії та збільшення для неї ціни за цю війну й дестабілізацію життя народів. Хочу подякувати пану Джамматтеі за підтримку санкційної політики проти Росії. І радий, що Гватемала готова долучитися до просування ініціативи стосовно створення Спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти народу України», – розповів Зеленський.

Як наголосив Зеленський, усі ключові елементи сьогоднішніх двосторонніх переговорів з Алехандро Джамматтеі зафіксують у спільній заяві, яка буде оприлюднена за результатами зустрічі.

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