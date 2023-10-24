Украина и австрийская Andritz Hydro GmbH заключили договоренности по модернизации ГАЭС на 50 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. «Укргидроэнерго» и австрийская компания Andritz Hydro GmbH заключили договоренности о сотрудничестве для реализации проектов модернизации ГАЭС, а также производства зеленого водорода. Об этом сообщили в министерстве энергетики Украины, передает УНН.
Детали
Соответствующие меморандумы подписали генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота и управляющий директор Andritz Hydro GmbH Доминик Фуст.
Подписание договоренностей состоялось в рамках 6-го Немецко-украинского бизнес-форума в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко.
Предусматривается привлечение более 50 млн евро для модернизации поврежденной российскими атаками Днестровской ГАЭС.
Также стороны будут сотрудничать в рамках реализации проектов для производства зеленого водорода. Одним из инструментов реализации этих проектов рассматривается финансирование H2Global. Соответствующий меморандум заключен сроком на три года.
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