Україна та австрійська Andritz Hydro GmbH уклали домовленості щодо модернізації ГАЕС на 50 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. «Укргідроенерго» та австрійська компанія Andritz Hydro GmbH уклали домовленості про співпрацю для реалізації проєктів модернізації ГАЕС, а також виробництва зеленого водню. Про це повідомили у міністерстві енергетики України, передає УНН.
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Відповідні меморандуми підписали генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота і керуючий директор Andritz Hydro GmbH Домінік Фуст.
Підписання домовленостей відбулося у межах 6-го Німецько-українського бізнес-форуму у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка.
Передбачається залучення понад 50 млн євро для модернізації пошкодженої російськими атаками Дністровської ГАЕС.
Також сторони будуть співпрацювати у межах реалізації проєктів для виробництва зеленого водню. Одним з інструментів реалізації цих проєктів розглядається фінансування H2Global. Відповідний меморандум укладено строком на три роки.
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