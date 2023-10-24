Україна та австрійська Andritz Hydro GmbH уклали домовленості щодо модернізації ГАЕС на 50 млн євро

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Відповідні меморандуми підписали генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота і керуючий директор Andritz Hydro GmbH Домінік Фуст.

Підписання домовленостей відбулося у межах 6-го Німецько-українського бізнес-форуму у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка.

Передбачається залучення понад 50 млн євро для модернізації пошкодженої російськими атаками Дністровської ГАЕС.

Також сторони будуть співпрацювати у межах реалізації проєктів для виробництва зеленого водню. Одним з інструментів реалізації цих проєктів розглядається фінансування H2Global. Відповідний меморандум укладено строком на три роки.

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