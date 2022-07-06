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Украина сомневается, что в ближайшее время получится договориться о разблокировки экспорта зерна – Кулеба

Украина сомневается, что в ближайшее время получится договориться о разблокировки экспорта зерна – Кулеба

Киев • УНН

 • 88382 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bloomberg выразил сомнение по поводу быстрого прорыва в переговорах о разблокировки экспорта украинского зерна, пишет УНН.

Детали

Кулеба заявил, что на переговорах между Украиной и россией при посредничестве Турции и ООН необходимо проработать ряд логистических деталей и выйти из тупика будет непросто.

Это отличается от заявлений президента Турции Реджепа Эрдогана, который во вторник утверждал, что соглашение может быть достигнуто в течение недели-десяти дней.

"Мы находимся в нескольких шагах от договоренности, но эти шаги самые сложные. (...) Я не хочу присоединяться к хору тех, кто говорит, что соглашение будет достигнуто на следующей неделе", - сказал Кулеба.

По словам министра, переговоры, которые ведутся на уровне правительств и ведомств, сосредоточены на выработке маршрутов доставки и механизмов обеспечения безопасности грузовых судов.

Переговорщики еще не достигли соглашения о защите от российских атак Одессы, крупнейшего морского порта Украины, а также об иностранных патрулях, охраняющих невоенные грузы, сказал Кулеба.

"Нам нужны жесткие гарантии. Именно над ними мы сейчас работаем", – сказал министр.

Кулеба выразил скептицизм относительно того, что москва готова достичь соглашения, поскольку ее блокада обеспечивает рычаги влияния на Украину.

"Они не хотят снимать хватку с нашей экономики, потому и отвлекают этот момент", - сказал он.

Дополнение

россия, которая 24 февраля полномасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Она требует снятия некоторых санкций в обмен на разблокировку экспорта морем.

По оценкам украинских властей, заблокировано 22 млн тонн зерна. Если ситуация не изменится, к осени цифра может вырасти до 60 млн тонн.

Западные политики обвиняют москву в использовании голода в качестве оружия.

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