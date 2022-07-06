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Україна сумнівається, що найближчим часом вийде домовитися про розблокування експорту зерна – Кулеба

Україна сумнівається, що найближчим часом вийде домовитися про розблокування експорту зерна – Кулеба

Київ • УНН

 • 88383 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bloomberg висловив сумнів щодо швидкого прориву у переговорах про розблокування експорту українського зерна, пише УНН.

Деталі

Кулеба заявив, що на переговорах між Україною та росією за посередництва Туреччини та ООН необхідно опрацювати низку логістичних деталей і вийти з глухого кута буде непросто.

Це відрізняється від заяв президента Туреччини Реджепа Ердогана, який у вівторок стверджував, що угода може бути досягнута протягом тижня-десяти днів.

"Ми перебуваємо за кілька кроків від домовленості, але ці кроки найскладніші. (...) Я не хочу приєднуватися до хору тих, хто каже, що угоди буде досягнуто наступного тижня", - сказав Кулеба.

За словами міністра, переговори, які ведуть на рівні урядів та відомств, зосереджені на виробленні маршрутів доправлення та механізмів забезпечення безпеки вантажних суден.

Переговорники ще не досягли угоди про захист від російських атак Одеси, найбільшого морського порту України, а також про іноземні патрулі, які охороняють невоєнні вантажі, сказав Кулеба.

"Нам потрібні тверді гарантії. Саме над ними ми зараз працюємо", – сказав міністр.

Кулеба висловив скептицизм щодо того, що москва готова досягти угоди, оскільки її блокада забезпечує важелі впливу на Україну.

"Вони не хочуть знімати хватку з нашої економіки, тому й відволікають цей момент", - сказав він.

Доповнення

Росія, яка 24 лютого повномасштабно вторглася в Україну, блокує вивіз зерна з морських портів України. Вона вимагає зняття деяких санкцій в обмін на розблокування експорту морем.

За оцінками української влади, заблоковано 22 млн тонн зерна. Якщо ситуація не зміниться, до осені цифра може зрости до 60 млн тонн.

Західні політики звинувачують москву у використанні голоду як зброї.

Українські Національні Новини

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