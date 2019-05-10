Украина стянула более 3 млн долл. по делу спецконфискации "средств Януковича"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Государственные исполнители взыскали с кипрских компаний в пользу Украины более 3 млн долларов США по делу о спецконфискации "средств Януковича". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минюста.
"Государственная исполнительная служба Министерства юстиции взыскала в пользу государства Украина с кипрских компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, связанных с Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными чиновниками, 55 млн гривен и 1 млн долларов США", - сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на слова заместителя министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светланы Глущенко.
"Возвращение средств в пользу государства Украина состоялось при исполнении приговора суда о применении спецконфискации с принудительным изъятием в собственность государства денежных средств компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, которые содержались на счетах в АБ "Укргазбанк", - отметила Глущенко.
Она уточнила, что 7 мая по данным делам на депозитный счет Государственной исполнительной службы Украины поступили денежные средства по обоим производствам в сумме 55 342 762,37 гривен и 1 010 072,39 долларов США.
Напомним, в феврале стало известно, что суд засчитал в бюджет почти 1,5 млрд грн спецконфискации.