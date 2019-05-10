Україна стягнула понад 3 млн дол. у справі спецконфіскації "коштів Януковича"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Державні виконавці стягнули з кіпрських компаній на користь України більше 3 млн доларів США у справі про спецконфіскацію "коштів Януковича". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мін'юсту.
"Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула на користь держави України з кіпрських компаній EROSARIA LTD та Aldoza Investments Limited, які пов’язані з Віктором Януковичем та колишніми високопосадовцями, 55 млн гривень та 1 млн доларів США", - повідомляє прес-служба відомства з посиланням на слова заступника міністра юстиції України з питань виконавчої служби Світлани Глущенко.
"Повернення коштів на користь держави України відбулось при виконанні вироку суду про застосування спецконфіскації з примусовим вилученням у власність держави грошових коштів компаній EROSARIA LTD та Aldoza Investments Limited, які містились на рахунках у АБ "Укргазбанк", - зазначила Глущенко.
Вона уточнила, що 7 травня за даними справами на депозитний рахунок Державної виконавчої служби України надійшли грошові кошти за обома провадженнями у сумі 55 342 762,37 гривень та 1 010 072,39 доларів США.
Нагадаємо, у лютому стало відомо, що суд зарахував до бюджету майже 1,5 млрд грн спецконфіскації.