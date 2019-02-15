Суд зарахував до бюджету майже 1,5 млрд грн спецконфіскації

"Сьогодні завдяки зусиллям Департаменту міжнародного співробітництва ГПУ відкрито шлях до виконання вироку суду в частині спеціальної конфіскації грошових коштів злочинної організації часів Януковича в сумі 1 млрд 478 млн грн, які ближчими днями надійдуть на рахунки Держказначейства й спрямовані на підтримку армії", - написав Луценко.

За його словами, це означає, що українська армія отримає нові ракети, ПТУРСи, бронемашини, системи управлінням вогню, прикордонники завершать комплексну систему облаштування кордону.

Нагадаємо, у ГПУ показали документи, куди перерахували конфісковані кошти оточення Януковича.