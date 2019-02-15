Суд зарахував до бюджету майже 1,5 млрд грн спецконфіскації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Суд ухвалив рішення про зарахування до державного бюджету в порядку спецконфіскації 1 млрд 478 млн грн. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні завдяки зусиллям Департаменту міжнародного співробітництва ГПУ відкрито шлях до виконання вироку суду в частині спеціальної конфіскації грошових коштів злочинної організації часів Януковича в сумі 1 млрд 478 млн грн, які ближчими днями надійдуть на рахунки Держказначейства й спрямовані на підтримку армії", - написав Луценко.
За його словами, це означає, що українська армія отримає нові ракети, ПТУРСи, бронемашини, системи управлінням вогню, прикордонники завершать комплексну систему облаштування кордону.
Нагадаємо, у ГПУ показали документи, куди перерахували конфісковані кошти оточення Януковича.