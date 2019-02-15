Суд засчитал в бюджет почти 1,5 млрд грн спецконфискации

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 53455 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 71728 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127974 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128633 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128870 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124651 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159453 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117793 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141394 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145260 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Суд засчитал в бюджет почти 1,5 млрд грн спецконфискации

Суд засчитал в бюджет почти 1,5 млрд грн спецконфискации

Киев  •  УНН

 • 11586 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Суд принял решение о зачислении в государственный бюджет в порядке спецконфискации 1 млрд 478 млн грн. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook, передает УНН.

"Сегодня благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь до исполнения приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковиче в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и направлены на поддержку Армии", - написал Луценко.

По его словам, это означает, что украинская армия получит новые ракеты, ПТУРСы, бронемашины, системы управления огнем, пограничники завершат комплексную систему обустройства границы.

Напомним, в ГПУ показали документы, куда перечислили конфискованные средства окружения Януковича.

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