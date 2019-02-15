Суд засчитал в бюджет почти 1,5 млрд грн спецконфискации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Суд принял решение о зачислении в государственный бюджет в порядке спецконфискации 1 млрд 478 млн грн. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook, передает УНН.
"Сегодня благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь до исполнения приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковиче в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и направлены на поддержку Армии", - написал Луценко.
По его словам, это означает, что украинская армия получит новые ракеты, ПТУРСы, бронемашины, системы управления огнем, пограничники завершат комплексную систему обустройства границы.
Напомним, в ГПУ показали документы, куда перечислили конфискованные средства окружения Януковича.