Суд засчитал в бюджет почти 1,5 млрд грн спецконфискации

"Сегодня благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь до исполнения приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковиче в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и направлены на поддержку Армии", - написал Луценко.

По его словам, это означает, что украинская армия получит новые ракеты, ПТУРСы, бронемашины, системы управления огнем, пограничники завершат комплексную систему обустройства границы.

Напомним, в ГПУ показали документы, куда перечислили конфискованные средства окружения Януковича.