Украина стала победителем первого отборочного этапа к Евролиги по пляжному футболу

После двух побед на отборочном этапе Евролиги в Азербайджане, над командами Швейцарии и Италии, в последнем матче в Баку сборная Украины по пляжному футболу встречалась с аутсайдером группы 2 — Германией. Однако аутсайдер этот оказался лишь номинальным, ведь захватил инициативу с первых минут встречи. А на 5-й минуте немцы вообще вышли вперед. Метким ударом отметился Саша Вейрау.

Украинская сборная, впрочем, сделала выводы из неудачного начала матча и резко прибавила. В конце первой трети поединка Роман Пачев восстановил равновесие, а в начале второй Юрий Щерица забил второй мяч в ворота немецкой команды. 2:1. Однако не успели подопечные Евгения Вареницы отпраздновать успех, как Кристиан Бирман вновь установил паритет — 2:2.

В третьем периоде соперники сначала обменялись мячами. В составе “сине-желтых” отличился Александр Корнейчук, для которого этот гол стал пятым на турнире. За сборную Германии дубль оформил Кристиан Бирман. 3:3. Но, в отличие от вчерашнего дня, до дополнительного времени, а тем более к серии пенальти дело не дошло. За две минуты до финального свистка Пачев принес Украинский победу — 4:3.

Стоит отметить, что в другом поединке этой группы сборная Швейцарии нанесла сокрушительное поражение итальянцам — 7:1. Таким образом, сборная Украины стала победителем группы 2 Дивизион А первого отборочного этапа Евролиги-2018 и сделала весомую заявку на выход в Суперфинал, который пройдет в Италии.

Добавим также, второй этап отбора Евролиги-2018 подопечные Вареницы проведут 6-8 июля в португальском городке Назаре. Соперниками “сине-желтых” будут сборные Португалии, Испании и Турции.