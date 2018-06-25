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Україна стала переможцем першого відбірного етапу до Євроліги з пляжного футболу

Україна стала переможцем першого відбірного етапу до Євроліги з пляжного футболу

Київ • УНН

 • 9054 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. У заключному поєдинку першого відбірного етапу Євроліги-2018 у Баку збірна України з пляжного футболу перемогла команду Німеччини, інформує УНН з посиланням на ФФУ.

Після двох перемог на відбірному етапі Євроліги в Азербайджані, над командами Швейцарії та Італії, в останньому матчі в Баку збірна України з пляжного футболу зустрічалася з аутсайдером групи 2 — Німеччиною. Однак аутсайдер цей виявився лише номінальним, адже захопив ініціативу з перших хвилин зустрічі. А на 5-й хвилині німці взагалі вийшли вперед. Влучним ударом відзначився Саша Вейрау.

Українська збірна, втім, зробила висновки з невдалого початку матчу і різко додала. Наприкінці першої третини поєдинку Роман Пачев відновив рівновагу, а на початку другої Юрій Щериця забив другий м’яч у ворота німецької команди. 2:1. Однак не встигли підопічні Євгена Варениці відсвяткувати успіх, як Крістіан Бірман знову встановив паритет — 2:2.

У третьому періоді суперники спочатку обмінялися м’ячами. У складі “синьо-жовтих” відзначився Олександр Корнійчук, для якого цей гол став п’ятим на турнірі. За збірну Німеччини дубль оформив Крістіан Бірман. 3:3. Але, на відміну від учорашнього дня, до додаткового часу, а тим більше до серії пенальті справа не дійшла. За дві хвилини до фінального свистка Пачев приніс українцям перемогу — 4:3.

Варто відзначити, що в іншому поєдинку даної групи збірна Швейцарії завдала нищівної поразки італійцям — 7:1. Таким чином, збірна України стала переможцем групи 2 Дивізіону А першого відбірного етапу Євроліги-2018 і зробила вагому заявку на вихід до Суперфіналу, який відбудеться в Італії.

Додамо також, другий етап відбору Євроліги-2018 підопічні Варениці проведуть 6-8 липня в португальському містечку Назаре. Суперниками “синьо-жовтих” будуть збірні Португалії, Іспанії та Туреччини.

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