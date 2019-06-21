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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина стала победителем группового этапа ЧМ по баскетболу 3х3

Киев • УНН

 • 12430 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Мужская национальная сборная Украины 3х3 одержала волевую победу в овертайме в заключительном матче группового раунда против Монголии, передает УНН.

Украина стала победителем группового этапа ЧМ по баскетболу 3х3

Игра ознаменовалась удивительно жесткими действиями со стороны игроков, а все решилось только в заключительные секунды. Уступая за 25 секунд до конца основного времени встречи 2 очка, наши ребята нашли силы, чтобы спастись: сначала из-под кольца очко команде принес Максим Закурдаев, а после удачной защиты Александр Сизов в сольном проходе с сиреной набрал 16 очко команды, переведя игру в овертайм.

В овертайме украинцы пропустили первыми, но Закурдаев сравнял счет, а Тимофеенко реализовал победный средний.

Итак, Украина победила 18:17 и с 3 победами в 4 матчах вышла в плей-офф мирового первенства с первого места в группе. Вторыми стали пуэрториканцы (3:1).

Добавим, что сегодня заключительные матчи в рамках группового этапа проведет и украинская женская сборная.

Украинские Национальные Новости

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