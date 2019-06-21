Україна стала переможцем групового етапу ЧС з баскетболу 3х3
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Чоловіча національна збірна України 3х3 здобула вольову перемогу в овертаймі в заключному матчі групового раунду проти Монголії, інформує УНН.
Гра ознаменувалася напрочуд жорсткими діями збоку гравців, а все вирішилося тільки в заключні секунди. Поступаючись за 25 секунд до кінця основного часу зустрічі 2 очки, наші хлопці знайшли сили щоб врятуватися: спочатку з-під кільця очко команді приніс Максим Закурдаєв, а після вдалого захисту Олександр Сизов у сольному проході з сиреною набрав 16 очко команди, перевівши гру в овертайм.
В овертаймі українці пропустили першими, але Закурдаєв зрівняв рахунок, а Тимофеєнко реалізував переможний середній.
Отже, Україна перемогла 18:17 та з 3 перемогами у 4 матчах вийшла у плей-оф світової першості з першого місця в групі. Другими стали пуерторіканці (3:1).
Додамо, що сьогодні заключні матчі в рамках групового етапу проведе і українська жіноча збірна.