Украина стала лидером по экспорту яиц в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В начале этого года Украина стала крупнейшим экспортером яиц в ЕС с долей в 38%, обогнав США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Польское радио”.
“Согласно данным Европейской Комиссии, только в январе текущего года евросоюзные страны закупили в Украине 874 тонны яиц и яичных продуктов, то есть в несколько раз больше, чем в январе прошлого года. Украинские поставки превысили даже импорт из Соединенных Штатов. Это способствовало тому, что Украина в начале года была крупнейшим экспортером яиц в ЕС (38% всех ввозимых на территорию сообщества)”, - говорится в сообщении.
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Отмечается, что украинская холдинговая компания по производству яиц продолжает реализовывать в Ставищенском районе Киевской области инвестиционную программу и планирует производить по 2 млрд. яиц в год.
Напомним, за первые два месяца 2018 украинский экспорт всего вырос в ЕС, Сингапура, Беларуси, Турции, Молдовы и Ираке.