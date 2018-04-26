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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україна стала лідером з експорту яєць в ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. На початку цього року Україна стала найбільшим експортером яєць у ЄС з часткою у 38%, перегнавши США. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Польське радіо”.

Україна стала лідером з експорту яєць в ЄС

"Згідно з даними Європейської Комісії, лише у січні поточного року євросоюзні країни закупили в Україні 874 тони яєць та яєчних продуктів, тобто у кілька разів більше, ніж у січні минулого року. Українське постачання перевищило навіть імпорт зі Сполучених Штатів. Це сприяло тому, що Україна на початку року була найбільшим експортером яєць до ЄС (38% усіх ввезених на територію спільноти)", - йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що українська холдингова компанія по виробництву яєць продовжує реалізувати у Ставищинському районі Київщини інвестиційну програму та планує виготовляти по 2 млрд. яєць у рік.

Нагадаємо, за перші два місяці 2018 року український експорт найбільше зріс до ЄС, Сінгапуру, Білорусі, Туреччини, Молдови та Іраку.

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