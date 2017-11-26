Украина стала 113 в рейтинге стран с самой опасной организованной преступностью

Самые низкие строчки рейтинга возглавили Эль-Сальвадор (137 место), Гондурас (136), Венесуэла (135), Мексика (134), Гватемала (133), Ямайка (132), Колумбия (131), Чад (130), Перу (129 ), Йемен (128).

Следует отметить, что Украина оказалась на 113 позиции, оказавшись между Угандой (112) и Тринидадом и Тобаго (114).

Напомним, Украина заняла 17 место в рейтинге стран по уровню терроризма за 2017 год. Такое исследование провело The Global Terrorism Index.