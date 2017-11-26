Украина стала 113 в рейтинге стран с самой опасной организованной преступностью

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 299 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 6994 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 8175 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 85218 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77665 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90579 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120838 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115797 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146167 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107439 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Актуальное
Украина стала 113 в рейтинге стран с самой опасной организованной преступностью

Украина стала 113 в рейтинге стран с самой опасной организованной преступностью

Киев  •  УНН

 • 12363 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) оценили влияние криминальных группировок в 138 странах мира, составив рейтинг стран с самой опасной организованной преступностью, сообщает со ссылкой на World economic forum.

Самые низкие строчки рейтинга возглавили Эль-Сальвадор (137 место), Гондурас (136), Венесуэла (135), Мексика (134), Гватемала (133), Ямайка (132), Колумбия (131), Чад (130), Перу (129 ), Йемен (128).

Следует отметить, что Украина оказалась на 113 позиции, оказавшись между Угандой (112) и Тринидадом и Тобаго (114).

Напомним, Украина заняла 17 место в рейтинге стран по уровню терроризма за 2017 год. Такое исследование провело The Global Terrorism Index.

Украинские Национальные Новости

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