Украина стала 113 в рейтинге стран с самой опасной организованной преступностью
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) оценили влияние криминальных группировок в 138 странах мира, составив рейтинг стран с самой опасной организованной преступностью, сообщает со ссылкой на World economic forum.
Самые низкие строчки рейтинга возглавили Эль-Сальвадор (137 место), Гондурас (136), Венесуэла (135), Мексика (134), Гватемала (133), Ямайка (132), Колумбия (131), Чад (130), Перу (129 ), Йемен (128).
Следует отметить, что Украина оказалась на 113 позиции, оказавшись между Угандой (112) и Тринидадом и Тобаго (114).
Напомним, Украина заняла 17 место в рейтинге стран по уровню терроризма за 2017 год. Такое исследование провело The Global Terrorism Index.