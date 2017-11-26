Україна стала 113 в рейтингу країн із найнебезпечнішою організованою злочинністю

Найнижчі сходинки рейтингу очолили Ель-Сальвадор (137 місце), Гондурас (136), Венесуела (135), Мексика (134), Гватемала (133), Ямайка (132), Колумбія (131), Чад (130), Перу (129), Ємен (128).

Слід зазначити, що Україна опинилася на 113 позиції, опинившись між Угандою(112) та Тринідадом і Тобаго (114).

Нагадаємо, Україна зайняла 17 місце у рейтингу країн за рівнем тероризму за 2017 рік. Таке дослідження провело The Global Terrorism Index.