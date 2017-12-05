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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 9205 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 22097 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100427 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110162 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130698 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106564 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108182 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113226 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117424 просмотра

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Украина будет сотрудничать с Китаем в сферах энергоэффективности и "чистой" энергии

Украина будет сотрудничать с Китаем в сферах энергоэффективности и "чистой" энергии

Киев  •  УНН

 • 13989 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украина и Китай подпишут Меморандум в сферах энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Меморандум создаст правовые основы сотрудничества в сфере энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемых источников энергии, включая предоставление поддержки в рамках действующего законодательства, инвесторам и субъектам хозяйствования", - подчеркнул он.

Добавим, Украина сотрудничает с Китаем в аграрной и энергетической сфере, в частности по техническому переоснащению и модернизации шахты им. Д.Ф.Мельникова, а также активно реализуют инфраструктурные проекты.

Напомним, Украина и Македония договорились о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики.

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