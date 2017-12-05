Украина будет сотрудничать с Китаем в сферах энергоэффективности и "чистой" энергии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украина и Китай подпишут Меморандум в сферах энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Меморандум создаст правовые основы сотрудничества в сфере энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемых источников энергии, включая предоставление поддержки в рамках действующего законодательства, инвесторам и субъектам хозяйствования", - подчеркнул он.
Добавим, Украина сотрудничает с Китаем в аграрной и энергетической сфере, в частности по техническому переоснащению и модернизации шахты им. Д.Ф.Мельникова, а также активно реализуют инфраструктурные проекты.
Напомним, Украина и Македония договорились о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики.