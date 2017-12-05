Україна співпрацюватиме з Китаєм у сферах енергоефективності та “чистої” енергії

“Меморандум створить правові засади співробітництва в сфері енергоефективності, енергозбереження та відновлюваних джерел енергії, включаючи надання підтримки, в рамках чинного законодавства, інвесторам і суб’єктам господарювання”, — наголосив він.

Додамо, Україна співпрацює з Китаєм в аграрній і енергетичній сфері, зокрема щодо технічного переоснащення та модернізації шахти ім. Д.Ф.Мельникова, а також активно реалізовують інфраструктурні проекти.

Нагадаємо, Україна та Македонія домовилися про співпрацю у сфері відновлюваної енергетики.