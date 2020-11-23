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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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3 марта, 21:00 • 108314 просмотра

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Украина сократила запасы газа в ПХГ до 27,1 млрд куб. м

Украина сократила запасы газа в ПХГ до 27,1 млрд куб. м

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 21 ноября уменьшился до 27,145 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".

По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Из ПХГ Украины в течение суток 21 ноября отобрано 84,86 млн куб. м газа.

При этом в данных за 21 ноября указано, что в Украину из Словакии поступило 5,6 млн куб. м газа, из Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, Украина перешла с закачки на отбор газа из ПХГ с 21 октября.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, со следующей весны ее начали уменьшать. По данным Нафтогаза, на осень этого года цены на газ для населения начали снова расти - в частности, в ноябре газ подорожает на 30-35% по сравнению с месяцем ранее.

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