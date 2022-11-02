Украина сократила экспорт товаров в страны СНГ почти на четверть

Детали

По словам заместителя председателя Комитета, в целом совокупный экспорт в страны СНГ за 9 месяцев 2022 года составил 1,27 млрд долларов.

Цитата

«До полномасштабного вторжения мы наблюдали положительный тренд - экспорт Украины рос в течение нескольких лет и страны СНГ не были исключением. Даже, если не учитывать россию и беларусь, в 2021 году мы экспортировали в страны СНГ на 27% больше чем в 2020», - подчеркнула она.

Пидласа добавила, что больше сократилась торговля с Узбекистаном и Азербайджаном - более чем в половину. Это связано в первую очередь с усложнением логистических путей из-за блокирования черноморских портов русской армией. В то же время, экспорт в Молдову вырос на 15% благодаря тому, что страна стала одним из транзитных направлений для украинских товаров.

Дополнение

Экспорт Украины в первом полугодии 2022 года упал почти на четверть и составил лишь 76% от прошлогоднего объема – в общей сложности 22,7 млрд дол. Импорт при этом тоже сократился, но меньше.