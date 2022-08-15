Експорт України на тлі війни впав майже на чверть
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Експорт України у першому півріччі 2022 року впав майже на чверть і становив лише 76% від торішнього обсягу - загалом 22,7 млрд дол. Імпорт при цьому також скоротився, але менше, повідомляє УНН з посиланням на дані Держстатистики.
Деталі
Так, за оцінками Держстату, у І півріччі 2022 року експорт товарів становив 22 731,7 млн дол. США, або 76,0% порівняно із І півріччям 2021 року, а імпорт – 25 199,5 млн дол., або 80,9%.
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами, таким чином, у січні-червні становив 2 467,8 млн дол., подвоївшись проти показника за І півріччя 2021 року, коли становив 1 226,7 млн дол.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,90 (у І півріччі 2021 року – 0,96).
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 221 країни світу.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Доповнення
Відзначимо, за даними Держмитслужби, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-липні цього року становив 4,3 млрд дол., що у півтора рази більше, ніж роком раніше.