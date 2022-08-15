Экспорт Украины на фоне войны упал почти на четверть

Детали

Так, по оценкам Госстата, в I полугодии 2022 года экспорт товаров составил 22 731,7 млн ​​долл. США, или 76,0% по сравнению с I полугодием 2021 года, а импорт – 25 199,5 млн долл., или 80,9%.

Дефицит внешней торговли товарами, таким образом, в январе-июне составил 2 467,8 млн долл., удвоившись против показателя за I полугодие 2021 г., когда составлял 1 226,7 млн ​​долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,90 (в I полугодии 2021 года – 0,96).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 страны мира.

Добавим, данные указаны без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

Отметим, по данным Гостаможслужбы, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июле этого года составил 4,3 млрд долл., что в полтора раза больше, чем годом ранее.