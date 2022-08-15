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Экспорт Украины на фоне войны упал почти на четверть

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Экспорт Украины в первом полугодии 2022 года упал почти на четверть и составил лишь 76% от прошлогоднего объема – в общей сложности 22,7 млрд долл. Импорт при этом также сократился, но меньше, сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.

Экспорт Украины на фоне войны упал почти на четверть

Детали

Так, по оценкам Госстата, в I полугодии 2022 года экспорт товаров составил 22 731,7 млн ​​долл. США, или 76,0% по сравнению с I полугодием 2021 года, а импорт – 25 199,5 млн долл., или 80,9%.

Дефицит внешней торговли товарами, таким образом, в январе-июне составил 2 467,8 млн долл., удвоившись против показателя за I полугодие 2021 г., когда составлял 1 226,7 млн ​​долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,90 (в I полугодии 2021 года – 0,96).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 страны мира.

Добавим, данные указаны без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

Отметим, по данным Гостаможслужбы, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июле этого года составил 4,3 млрд долл., что в полтора раза больше, чем годом ранее.

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