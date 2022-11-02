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Україна скоротила експорт товарів до країн СНД майже на чверть

Україна скоротила експорт товарів до країн СНД майже на чверть

Київ • УНН

 • 217130 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У січні-вересні поточного року експорт українських товарів до країн СНД (без росія та білорусь відсутні) становив 1,27 млрд доларів, що на 23,8% менше, ніж за аналогічний період 2021-го. Про це повідомила заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, пише УНН з посиланням на сайт парламенту. 

Деталі

За словами заступниці голови Комітету, загалом сукупний експорт до країн СНД за 9 місяців 2022 року склав 1,27 млрд доларів.

Цитата

«До повномасштабного вторгнення ми спостерігали позитивний тренд - експорт України зростав протягом кількох років і країни СНД не були винятком. Навіть, якщо не враховувати росію і білорусь, у 2021 році ми експортували до країн СНД на 27% більше ніж в 2020», - наголосила вона.

Підласа додала, що найбільше скоротилась торгівля з Узбекистаном та Азербайджаном - більш ніж в половину. Це пов’язано в першу чергу з ускладненням логістичних шляхів через блокування чорноморських портів російською армією. Водночас експорт до Молдови зріс на 15% завдяки тому, що країна стала одним з транзитних напрямків для українських товарів.

Доповнення

Експорт України у першому півріччі 2022 року впав майже на чверть і становив лише 76% від торішнього обсягу - загалом 22,7 млрд дол. Імпорт при цьому також скоротився, але менше.

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