Україна скоротила експорт товарів до країн СНД майже на чверть

Деталі

За словами заступниці голови Комітету, загалом сукупний експорт до країн СНД за 9 місяців 2022 року склав 1,27 млрд доларів.

Цитата

«До повномасштабного вторгнення ми спостерігали позитивний тренд - експорт України зростав протягом кількох років і країни СНД не були винятком. Навіть, якщо не враховувати росію і білорусь, у 2021 році ми експортували до країн СНД на 27% більше ніж в 2020», - наголосила вона.

Підласа додала, що найбільше скоротилась торгівля з Узбекистаном та Азербайджаном - більш ніж в половину. Це пов’язано в першу чергу з ускладненням логістичних шляхів через блокування чорноморських портів російською армією. Водночас експорт до Молдови зріс на 15% завдяки тому, що країна стала одним з транзитних напрямків для українських товарів.

Доповнення

Експорт України у першому півріччі 2022 року впав майже на чверть і становив лише 76% від торішнього обсягу - загалом 22,7 млрд дол. Імпорт при цьому також скоротився, але менше.