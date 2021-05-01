Украина скоро назначит посла при НАТО. Кандидатура уже есть
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Процесс назначения посла Украины при НАТО наконец вышел на финишную прямую. Кандидатура посла уже определена и сейчас согласуются формальности. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает УНН.
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"Мы сделали очень важный шаг уже в этом направлении. Есть определенная кандидатура. Сейчас происходят формальности, связанные с назначением на эту должность. Там сложность в том, что посол при НАТО - это такая уникальная должность. Надо, кроме украинских и натовских формальностей, еще выполнить серьезный блок по доступу к конфиденциальной информации. Это тоже немного занимает время. Но кандидат есть. Он утвержден. И уже мы работаем над отправкой посла. Поэтому у меня есть положительная новость", - сказал Кулеба.
Министр отверг замечание о том, что Офис президента якобы тормозил процесс назначения посла.
"Нет, Офис президента не тормозил этот вопрос. Долго эта история продолжалась, потому что был личный фактор, определенный человеческий, потом были разные кандидаты, которые пытались эту позицию занять, но, по моему мнению и по мнению президента, они не соответствовали этим требованиям. Поэтому их тоже надо было отодвинуть от этой перспективы", - пояснил министр.
Он отметил, что Украине нужен посол при НАТО.
"Сейчас мы движемся очень быстро вперед к назначению", - добавил Кулеба.
Напомним, посол при НАТО отсутствует с 2019 года - с момента, когда ее оставил Вадим Пристайко, который перешел тогда на должность замглавы Администрации Президента.