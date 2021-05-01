Україна скоро призначить посла при НАТО. Кандидатура вже є

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“Ми зробили дуже важливий крок вже на цьому напрямі. Є визначена кандидатура. Зараз відбуваються формальності, пов’язані з призначенням на цю посаду. Там складність в тому, що посол при НАТО — це така унікальна посада. Треба, окрім українських і натівських формальностей, ще виконати серйозний блок по доступу до конфіденційної інформації. Це теж трохи займає час. Але кандидат є. Він затверджений. І вже ми працюємо над відправкою посла. Тому в мене є позитивна новина”, — сказав Кулеба.

Міністр відкинув зауваження про те, що Офіс президента нібито гальмував процес призначення посла.

“Ні, Офіс президента не гальмував це питання. Довго ця історія тривала, тому що був особистий фактор, певний людський, потім були різні кандидати, які намагалися цю позицію обійняти, але, на мою думку і на думку президента, вони не відповідали цим вимогам. Тому їх теж треба було відсунути від цієї перспективи”, — пояснив міністр.

Він наголосив, що Україні потрібен посол при НАТО.

“Зараз ми рухаємося максимально швидко вперед до призначення”, — додав Кулеба.

Нагадаємо, посол при НАТО відсутній з 2019 року — з моменту, коли її полишив Вадим Пристайко, який перейшов тоді на посаду заступник голови Адміністрації Президента.