Украина рассчитывает на старт новой программы с МВФ в следующем году - Шмыгаль

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"Особые надежды возлагаем на сотрудничество с МВФ. Страны G7 положительно оценили мониторинговую программу с участием совета директоров фонда. Они призвали как можно быстрее согласовать и реализовать полноценную программу сотрудничества между Украиной и МВФ. Рассчитываем, что она стартует в 2023 году", - указал Шмыгаль.

Дополнение

МВФ одобрил новую мониторинговую программу для Украины.

Министерство финансов обнародовало меморандум правительства Украины и НБУ с МВФ на следующий год.