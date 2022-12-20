МВФ схвалив нову моніторингову програму для України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Виконавча рада МВФ обговорила моніторингову програму за участі Ради для України, яка допоможе нашій країні залучати нових фінансових донорів.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Фонду, оприлюдненому в понеділок, передає УНН.
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“Чотиримісячна програма МПЗР, яка була схвалена керівництвом МВФ, покликана допомогти Україні підтримувати стабільність, а також каталізувати донорське фінансування в умовах дуже великих потреб у платіжному балансі та надзвичайно високих ризиків”, — зазначається в повідомленні.
Основні заходи в рамках МПЗР включають посилення мобілізації доходів і відновлення внутрішнього боргового ринку, підготовку стратегії фінансового сектора, а також підвищення прозорості та управління. За оцінками МВФ, у 2023 році країні знадобиться від 40 до 57 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.
Така програма не передбачає виділення нових траншів, але лише сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів.
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