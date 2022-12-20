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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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МВФ схвалив нову моніторингову програму для України

МВФ схвалив нову моніторингову програму для України

Київ • УНН

 • 422802 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Виконавча рада МВФ обговорила моніторингову програму за участі Ради для України, яка допоможе нашій країні залучати нових фінансових донорів. 

Про це йдеться в офіційному повідомленні Фонду, оприлюдненому в понеділок, передає УНН.

Цитата

“Чотиримісячна програма МПЗР, яка була схвалена керівництвом МВФ, покликана допомогти Україні підтримувати стабільність, а також каталізувати донорське фінансування в умовах дуже великих потреб у платіжному балансі та надзвичайно високих ризиків”, — зазначається в повідомленні.

Основні заходи в рамках МПЗР включають посилення мобілізації доходів і відновлення внутрішнього боргового ринку, підготовку стратегії фінансового сектора, а також підвищення прозорості та управління. За оцінками МВФ, у 2023 році країні знадобиться від 40 до 57 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.

Така програма не передбачає виділення нових траншів, але лише сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів.

Нагадаємо

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рекордний план дій для України на 2023-2026 роки вартістю 50 мільйонів євро.

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