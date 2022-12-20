МВФ одобрил новую мониторинговую программу для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Исполнительный совет МВФ обсудил мониторинговую программу с участием Совета для Украины, которая поможет нашей стране привлекать новых финансовых доноров.
Об этом говорится в официальном сообщении Фонда, обнародованном в понедельник, передает УНН.
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“Четырехмесячная программа МПЗР, одобренная руководством МВФ, призвана помочь Украине поддерживать стабильность, а также катализировать донорское финансирование в условиях очень больших потребностей в платежном балансе и чрезвычайно высоких рисков”, — указывается в сообщении.
Основные мероприятия в рамках МПЗР включают усиление мобилизации доходов и восстановление внутреннего долгового рынка, подготовку стратегии финансового сектора, а также повышение прозрачности и управления. По оценкам МВФ, в 2023 году стране понадобится от 40 до 57 млрд долларов внешнего финансирования.
Такая программа не предусматривает выделение новых траншей, но будет способствовать привлечению финансирования от других международных доноров.
Напомним
Комитет министров Совета Европы принял рекордный план действий для Украины на 2023-2026 годы стоимостью 50 миллионов евро.