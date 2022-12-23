Україна розраховує на старт нової програми з МВФ наступного року - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Україна розраховує на старт нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2023 році. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 23 грудня, пише УНН.
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"Особливі надії покладаємо на співпрацю з МВФ. Країни G7 позитивно оцінили моніторингову програму за участю ради директорів фонду. Вони закликали якнайшвидше узгодити та реалізувати повноцінну програму співробітництва між Україною та МВФ. Розраховуємо, що вона стартує у 2023 році", - вказав Шмигаль.
Доповнення
МВФ схвалив нову моніторингову програму для України.
Міністерство фінансів оприлюднило меморандум уряду України та НБУ з МВФ на наступний рік.