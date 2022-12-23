Україна розраховує на старт нової програми з МВФ наступного року - Шмигаль

Цитата

"Особливі надії покладаємо на співпрацю з МВФ. Країни G7 позитивно оцінили моніторингову програму за участю ради директорів фонду. Вони закликали якнайшвидше узгодити та реалізувати повноцінну програму співробітництва між Україною та МВФ. Розраховуємо, що вона стартує у 2023 році", - вказав Шмигаль.

Доповнення

МВФ схвалив нову моніторингову програму для України.

Міністерство фінансів оприлюднило меморандум уряду України та НБУ з МВФ на наступний рік.