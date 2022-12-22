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Мінфін оприлюднив меморандум з МВФ на наступний рік

Мінфін оприлюднив меморандум з МВФ на наступний рік

Київ • УНН

 • 482128 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністерство фінансів оприлюднило сьогодні Меморандум уряду України та НБУ з Міжнародним валютним фондом на наступний рік, пише УНН.

Деталі

Лист про наміри та меморандум про економічну та фінансову політику, як повідомляється, містять заходи, які реалізував та планує реалізувати уряд України та НБУ протягом періоду дії програми у 2022-2023 роках. Їх було схвалено Радою директорів МВФ 19 грудня 2022 року.

Меморандум має 23 сторінки і містить низку розділів. Зокрема, програма передбачає заходи щодо збільшення податкових надходжень та пожвавлення внутрішнього ринку запозичень, забезпечення довгострокової стабільності фінансового сектору, стримування монетарного фінансування, а також покращення державного управління та прозорості державних інституцій.

Є підрозділ і щодо інституцій для боротьби з корупцією. Зокрема, зазначається, що "триває робота комісії з відбору нового голови НАБУ". "Згідно зі змінами до законодавства від листопада 2021 року очікується, що до кінця березня 2023 року після проведення відкритого, прозорого та конкурентного процесу відбору кандидатів КабінетмМіністрів України призначить нового голову", - сказано у меморандумі.

Також є п'ять структурних маяків: 

"Реалізація політики в рамках програми буде контролюватися за допомогою п’яти структурних маяків (СМ), а також двох кількісних цілей (КЦ) і двох індикативних цілей (ІЦ). Індикативні цілі на кінець березня 2023 року допоможуть нам спрямувати реалізацію нашої програми на початку наступного року", - зазначається у меморандумі.

"Виконання положень меморандуму наблизить країну до запуску нової повноцінної програми співпраці з МВФ у 2023 році", - зауважили у Мінфіні.

Нагадаємо

МВФ схвалив нову моніторингову програму для України.

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