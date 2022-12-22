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G7 передбачає 32 млрд дол. бюджетної допомоги Україні у 2023 році

G7 передбачає 32 млрд дол. бюджетної допомоги Україні у 2023 році

Київ • УНН

 • 539726 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. "Група семи" має намір продовжувати покривати фінансові потреби України і заявила, що вже планується виділити на бюджетну допомогу у 2023 році 32 млрд дол. Про це йдеться у заяві G7 за підсумками зустрічі міністрів фінансів групи, пише УНН.

Цитата

"2022 року "Група семи" мобілізувала загалом 32,7 млрд доларів бюджетної допомоги Україні. 2023 року планується виділити ще 32 млрд доларів. Таким чином, "Група семи" підтверджує свою непохитну підтримку України", - зазначають у Мінфіні головуючої у групі Німеччини.

Деталі

Як вказано у заяві "Групи семи", "G7 продовжуватиме твердо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

"Згадуючи нашу заяву від 12 жовтня, ми залишаємося рішуче налаштованими задовольняти термінові потреби України у короткостроковому фінансуванні. З початку цієї жорстокої та невиправданої війни G7 разом із міжнародним співтовариством надали значну підтримку Україні, продемонструвавши велику єдність, креативність і силу у задоволенні нагальних гуманітарних, матеріальних і фінансових потреб України", - зазначається у заяві.

"На 2022 рік ми мобілізували 32,7 мільярда доларів США бюджетної підтримки, щоб допомогти Україні покрити дефіцит фінансування на цей рік. (...) Сьогодні ми підтверджуємо наш спільний підхід щодо скоординованої бюджетної та економічної підтримки наступного року відповідно до потреб уряду України: на 2023 рік ми вже мобілізували до 32 мільярдів доларів США бюджетної та економічної підтримки України та продовжимо досягати подальшого прогресу", - зауважується у заяві.

Зокрема, як зазначається, ця сума включає:

  • 18 мільярдів євро від ЄС, доповнених грантовим компонентом від держав-членів для покриття процентних витрат, а також
  • ще один дуже значний пакет підтримки від Сполучених Штатів, запропонований адміністрацією Байдена і який може бути схвалений Конгресом США пізніше цього тижня, а також
  • виплату 500 мільйонів доларів США у вигляді подальшої позики Світового банку під гарантію Великої Британії та
  • 115 мільйонів канадських доларів у вигляді канадських тарифних надходжень від імпорту з росії та білорусі.
  • Японія також готує додаткову бюджетну підтримку на 2023 рік.

"Ці значні зобов’язання, засновані на чіткому визначенні потреб України, надають Україні впевненості та дозволяють уряду продовжувати надання основних послуг, виконувати найважливіші ремонтні роботи та стабілізувати економіку. Ми готові робити більше, якщо це необхідно, щодо бюджетної та економічної підтримки на додаток до нашої військової, гуманітарної допомоги, співпраці в галузі розвитку та підтримки на ранньому етапі відновлення. Ми також наполегливо заохочуємо інших донорів посилити свою підтримку", - сказано у заяві.

Також міністри "Групи семи" вказали, що підтримують "тісну взаємодію МВФ з Україною та рішуче вітаємо моніторингову програму МВФ". "Ми закликаємо МВФ та Україну якнайшвидше досягти угоди щодо надійної, амбітної, повністю профінансованої та відповідно обумовленої програми МВФ у 2023 році та її виконання", - йдеться у заяві.

Нагадаємо

МВФ схвалив нову моніторингову програму для України.

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