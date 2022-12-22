G7 предполагает 32 млрд долл. бюджетной помощи Украине в 2023 году

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"В 2022 году "Группа семи" мобилизовала в общей сложности 32,7 млрд долларов бюджетной помощи Украине. В 2023 году планируется выделить еще 32 млрд долларов. Таким образом, "Группа семи" подтверждает свою непоколебимую поддержку Украины", - отмечают в Минфине председательствующей в группе Германии.

Детали

Как указано в заявлении "Группы семи", "G7 будет продолжать твердо поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

"Вспоминая наше заявление от 12 октября, мы остаемся решительно настроены удовлетворять срочные потребности Украины в краткосрочном финансировании. С начала этой жестокой и неоправданной войны G7 вместе с международным сообществом оказали значительную поддержку Украине, продемонстрировав большое единство, креативность и силу в удовлетворении насущных гуманитарных, материальных и финансовых потребностей Украины", - отмечается в заявлении.

"На 2022 год мы мобилизовали 32,7 миллиарда долларов США бюджетной поддержки, чтобы помочь Украине покрыть дефицит финансирования на этот год. (...) Сегодня мы подтверждаем наш общий подход к скоординированной бюджетной и экономической поддержке в следующем году в соответствии с потребностями правительства Украины: на 2023 год мы уже мобилизовали до 32 миллиардов долларов США бюджетной и экономической поддержки Украины и продолжим добиваться дальнейшего прогресса", - указано в заявлении

В частности, как отмечается, эта сумма включает:



18 миллиардов евро от ЕС, дополненных грантовым компонентом от государств-членов для покрытия процентных расходов, а также



еще один очень значительный пакет поддержки от Соединенных Штатов, предложенный администрацией Байдена и который может быть одобрен Конгрессом США позже на этой неделе, а также



выплату 500 миллионов долларов США в виде дальнейшего займа Всемирного банка под гарантию Великобритании и



115 миллионов канадских долларов в виде канадских тарифных поступлений от импорта из россии и беларуси.



Япония готовит дополнительную бюджетную поддержку на 2023 год.



"Эти значительные обязательства, основанные на четком определении потребностей Украины, придают Украине уверенности и позволяют правительству продолжать предоставление основных услуг, выполнять важнейшие ремонтные работы и стабилизировать экономику. Мы готовы делать больше, если это необходимо, по бюджетной и экономической поддержке в дополнение к нашей военной, гуманитарной помощи, сотрудничеству в области развития и поддержки по раннему восстановлению. Мы также упорно поощряем других доноров усилить свою поддержку", - говорится в заявлении.

Также министры "Группы семи" указали, что поддерживают "тесное взаимодействие МВФ с Украиной и решительно приветствуем мониторинговую программу МВФ". "Мы призываем МВФ и Украину как можно быстрее достичь соглашения о надежной, амбициозной, полностью профинансированной и соответственно оговоренной программе МВФ в 2023 году и ее выполнении", - говорится в заявлении.

Напомним

МВФ одобрил новую программу мониторинга для Украины.