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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина начала переговоры с Канадой по соглашению о предоставлении гарантий безопасности

Украина начала переговоры с Канадой по соглашению о предоставлении гарантий безопасности

Киев • УНН

 • 580156 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украина начала переговоры с Канадой о заключении двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке нашего государства. Переговоры начали по поручению главы государства, сообщили в Офисе президента, передает УНН.

Детали

Координацию переговоров осуществляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Первый раунд переговоров провел заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква.

Канада стала третьей после Соединенных Штатов Америки и Великобритании страной Группы семи (G7), с которой Украина начала соответствующие переговоры, и продолжила положительную динамику выполнения достигнутых нашим государством договоренностей по безопасности с ключевыми международными партнерами.

Отмечается, что двусторонние гарантии безопасности, которые Украина должна получить уже сейчас, сделают нашу страну более защищенной еще до обретения полноправного членства в НАТО.

Цитата

«Гарантии безопасности для Украины должны быть действенными и служить переходным этапом на пути нашего государства к членству в Альянсе – единственной надежной на сегодня гарантии безопасности», — отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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