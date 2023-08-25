Україна розпочала переговори з Канадою щодо угоди про надання безпекових гарантій
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Україна розпочала переговори з Канадою щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку нашої держави. Перемовини розпочали за дорученням глави держави, повідомили в Офісі президента, передає УНН.
Деталі
Координацію перемовин здійснює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Перший раунд переговорів провів заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква.
Канада стала третьою після Сполучених Штатів Америки та Великої Британії країною Групи семи (G7), із якою Україна почала відповідні переговори, і продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих нашою державою безпекових домовленостей із ключовими міжнародними партнерами.
Зазначається, що двосторонні гарантії безпеки, які Україна має отримати вже зараз, зроблять нашу країну більш захищеною ще до набуття повноправного членства в НАТО.
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«Гарантії безпеки для України мають бути дієвими й слугувати перехідним етапом на шляху нашої держави до членства в Альянсі – єдиної найнадійнішої на сьогодні гарантії безпеки», — зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
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