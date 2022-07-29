Украина расторгла соглашение с беларусью о судоходстве по внутренним водным путям

Цитата

«Денонсировано Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством республики беларусь о судоходстве по внутренним водным путям, совершенному 05.02.1998 в г. Минске», - сообщил Мельничук.

Дополнение

Украина разорвала все соглашения с республикой беларусь в области архивного дела из-за ее активного содействия полномасштабному вторжению рф.