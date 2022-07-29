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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина расторгла соглашение с беларусью о судоходстве по внутренним водным путям

Киев • УНН

 • 183152 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Кабинет министров Украины денонсировал соглашение с беларусью о судоходстве по внутренним водным путям. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

«Денонсировано Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством республики беларусь о судоходстве по внутренним водным путям, совершенному 05.02.1998 в г. Минске», - сообщил Мельничук.

Дополнение

Украина разорвала все соглашения с республикой беларусь в области архивного дела из-за ее активного содействия полномасштабному вторжению рф.

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