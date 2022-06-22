Україна розірвала всі угоди з білоруссю у галузі архівної справи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Україна розірвала всі угоди з республікою білорусь у галузі архівної справи через її активне сприяння повномасштабному вторгненню рф. Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає УНН.
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"Припинено дію всіх угод з пособником держави-агресора у галузі архівної справи", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, через активне сприяння республікою білорусь широкомасштабному вторгненню росії в Україну та у відповідності до політики просування подальшої міжнародної ізоляції білорусі 8 червня 2022 року втратили чинність такі міжнародні договори України міжвідомчого характеру:
· угода про співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України і Головним архівним управлінням при Раді Міністрів Республіки Бєларусь від 22 квітня 1992 року;
· протокол про спільні проекти Державного комітету архівів України і Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь від 18 вересня 2008 року.
"Перспективи налагодження будь-якої двосторонньої співпраці з білоруською стороною у галузі архівної справи відсутні. Дія цих документів припинена відповідно до рішення, про яке 20 червня 2022 року Укрдержархів інформувало Міністерство закордонних справ України", - ідеться у повідомленні.
Окрім того, Державна архівна служба України звертається до іноземних партнерів підтримати ініціативу українських архівістів та розірвати двосторонні міжнародні міжвідомчі угоди з бєлархівом та архівними установами пособника держави-агресора.
Доповнення
Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що на кордоні білорусі з Україною, у Брестській та Гомельській областях, зараз перебуває до семи батальйонів військових. Це приблизно 3,5-4 тисяч особового складу.