Украина разорвала все соглашения с беларусью в области архивного дела
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Украина разорвала все соглашения с республикой беларусь в области архивного дела из-за ее активного содействия полномасштабному вторжению россии. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает УНН.
Цитата
"Прекращено действие всех соглашений с пособником государства-агрессора в области архивного дела", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, из-за активного содействия республикой беларусь широкомасштабному вторжению россии в Украину и в соответствии с политикой продвижения дальнейшей международной изоляции беларуси 8 июня 2022 года утратили силу следующие международные договоры Украины межведомственного характера:
· соглашение о сотрудничестве между Главным архивным управлением при Кабинете Министров Украины и Главным архивным управлением при Совете Министров Республики Беларусь от 22 апреля 1992 года;
· протокол о совместных проектах Государственного комитета архивов Украины и Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь от 18 сентября 2008 года.
"Перспективы налаживания любого двустороннего сотрудничества с белорусской стороной в области архивного дела отсутствуют. Действие этих документов приостановлено в соответствии с решением, о котором 20 июня 2022 года Укргосархив информировал Министерство иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, Государственная архивная служба Украины обращается к иностранным партнерам поддержать инициативу украинских архивистов и разорвать двусторонние международные межведомственные соглашения с белархивом и архивными учреждениями пособника государства-агрессора.
Дополнение
Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что на границе беларуси с Украиной, в Брестской и Гомельской областях, сейчас находится до семи батальонов военных. Это примерно 3,5-4 тысячи личного состава.