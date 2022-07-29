Україна розірвала угоду з білоруссю про судноплавство внутрішніми водними шляхами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Кабінет міністрів України денонсував угоду з білоруссю про судноплавство внутрішніми водними шляхами. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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«Денонсовано Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом республіки білорусь про судноплавство внутрішніми водними шляхами, вчинену 05.02.1998 у м. Мінську», - повідомив Мельничук.
Доповнення
Україна розірвала всі угоди з республікою білорусь у галузі архівної справи через її активне сприяння повномасштабному вторгненню рф.