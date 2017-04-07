Украина рассматривает ракетный удар США в Сирии как адекватный ответ - В.Ельченко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украина рассматривает ракетный удар США в Сирии как адекватный и своевременный ответ. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает УНН со ссылкой на Twitter представительства Украины в ООН.
"Украина рассматривает ракетный удар США в Сирии как адекватный и своевременный ответ. Применение ОМУ (оружия массового уничтожения - ред.) не может больше игнорироваться", - отметил В.Ельченко.
Украина рассматривает ракетный удар США в Сирии адекватной и своевременный ответ. Применение ЗМЗ не может больше игнорироваться - @YelchenkoUN pic.twitter.com/ddlsQ7Aeuj- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 7 апреля 2017
Кроме того, постпред Украины отметил, что "сирийский режим и его спонсоры должны понести ответственность за применение химического оружия против мирного населения".
Сирийский режим и его спонсоры должны понести ответственность за применение химического оружия против мирного населения- @YelchenkoUN # Сирия pic.twitter.com/hBrBOOhbgt- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 7 апреля 2017
"Россия потеряла моральное право обвинять кого-либо в агрессии после того, как она оккупировала Крым и начала агрессию на Донбассе", - добавил Ельченко.
# Россия потеряла моральное право обвинять кого-либо в агрессии после того, как она оккупировала # Крым и начала агрессию на # Донбасс "и - ВЮЕ pic.twitter.com/OKTyeZuUc9- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 7 апреля 2017
Ранее Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом, и поддержал действия Соединенных Штатов по предотвращению военных преступлений режима Башара Асада против мирных жителей Сирии.
Напомним, рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.
Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Западные страны обвиняют в этой газовой атаке, жертвами которой стали десятки мирных жителей, режим Башара Асада. Сирия отвергает обвинения в газовой атаке.