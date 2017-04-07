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Украина рассматривает ракетный удар США в Сирии как адекватный ответ - В.Ельченко

Киев  •  УНН

 • 17424 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украина рассматривает ракетный удар США в Сирии как адекватный и своевременный ответ. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает УНН со ссылкой на Twitter представительства Украины в ООН.

"Украина рассматривает ракетный удар США в Сирии как адекватный и своевременный ответ. Применение ОМУ (оружия массового уничтожения - ред.) не может больше игнорироваться", - отметил В.Ельченко.

Украина рассматривает ракетный удар США в Сирии адекватной и своевременный ответ. Применение ЗМЗ не может больше игнорироваться - @YelchenkoUN pic.twitter.com/ddlsQ7Aeuj

- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 7 апреля 2017

Кроме того, постпред Украины отметил, что "сирийский режим и его спонсоры должны понести ответственность за применение химического оружия против мирного населения".

Сирийский режим и его спонсоры должны понести ответственность за применение химического оружия против мирного населения- @YelchenkoUN # Сирия pic.twitter.com/hBrBOOhbgt

- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 7 апреля 2017

"Россия потеряла моральное право обвинять кого-либо в агрессии после того, как она оккупировала Крым и начала агрессию на Донбассе", - добавил Ельченко.

# Россия потеряла моральное право обвинять кого-либо в агрессии после того, как она оккупировала # Крым и начала агрессию на # Донбасс "и - ВЮЕ pic.twitter.com/OKTyeZuUc9

- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 7 апреля 2017

Ранее Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом, и поддержал действия Соединенных Штатов по предотвращению военных преступлений режима Башара Асада против мирных жителей Сирии.

Напомним, рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.

Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Западные страны обвиняют в этой газовой атаке, жертвами которой стали десятки мирных жителей, режим Башара Асада. Сирия отвергает обвинения в газовой атаке.

Украинские Национальные Новости

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