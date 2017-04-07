Україна розглядає ракетний удар США в Сирії як адекватну відповідь - В.Єльченко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Україна розглядає ракетний удар США в Сирії як адекватну та своєчасну відповідь. Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає УНН з посиланням на Twitter представництва України в ООН.
"Україна розглядає ракетний удар США в Сирії як адекватну та своєчасну відповідь. Застосування ЗМЗ (зброї масового знищення - ред.) не може більше ігноруватися", - зазначив В.Єльченко.
Україна розглядає ракетний удар США в Сирії як адекватну та своєчасну відповідь. Застосування ЗМЗ не може більше ігноруватися - @YelchenkoUN pic.twitter.com/ddlsQ7Aeuj— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 7 квітня 2017 р.
Крім того, постпред України наголосив, що "сирійський режим та його спонсори мають понести відповідальність за застосування хімічної зброї проти мирного населення".
Сирійський режим та його спонсори мають понести відповідальність за застосування хімічної зброї проти мирного населення- @YelchenkoUN #Сирія pic.twitter.com/hBrBOOhbgt— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 7 квітня 2017 р.
"Росія втратила моральне право звинувачувати будь-кого в агресії після того, як вона окупувала Крим та розпочала агресію на Донбасі", - додав В.Єльченко.
#Росія втратила моральне право звинувачувати будь-кого в агресії після того, як вона окупувала #Крим та розпочала агресію на #Донбас'і - ВЮЄ pic.twitter.com/OKTyeZuUc9— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 7 квітня 2017 р.
Раніше Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Віце-Президентом США Майком Пенсом, і підтримав дії Сполучених Штатів щодо запобігання воєнних злочинів режиму Башара Асада проти мирних жителів Сирії.
Нагадаємо, рано зранку у п’ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет “Томагавк” по військовому аеродрому в центральній Сирії, з якого, як вони стверджують, вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку у провінції Ідліб у вівторок.
Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за цю хімічну атаку.
Західні країни звинувачують в цій газовій атаці, жертвами якої стали десятки мирних жителів, режим Башара Асада. Сирія відкидає звинувачення в газовій атаці.