Украина реализовала почти 82% мероприятий программы сотрудничества с НАТО на 2017 год

“Из 375 мероприятий, предусмотренных Годовой национальной программой сотрудничества Украина-НАТО в 2017 году, выполнено 307 или 81,9%, еще 49 мероприятий выполняются, а 19 — не выполнено по объективным причинам”, — сказала она.

Как уточнила Климпуш-Цинцадзе, наличие невыполненных мероприятий объясняется прежде всего отменой или переносом срока их выполнения на 2018 год по инициативе организаторов, а также переориентацией первоочередных потребностей в связи с проведением антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

По словам вице-премьер-министра, Программа на 2018 год содержит 444 мероприятий, в которых должны принять участие 58 министерств и ведомств, не считая местные органы власти, другие учреждения или организации.

“Уже в ближайшие дни мы начнем подготовку ГНП на 2019 год, совместив эту работу с подготовкой государственного бюджета на 2019 год. Наша задача впервые построить „дорожную карту“ подготовки к членству в НАТО, которая была бы по содержанию и идеологии сродни программе деятельности правительства, имела бы соответствующее финансовое наполнение”, - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, Украина в 2017 году выполнила лишь 41% обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС.