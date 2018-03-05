Україна реалізувала майже 82% заходів програми співробітництва з НАТО на 2017 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. З-посеред 375 заходів, передбачених програмою співробітництва Україна-НАТО у 2017 році, виконано 307 або 81,9 %. Про це на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Одесі, заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.
“Із 375 заходів, передбачених Річною національною програмою співробітництва Україна-НАТО у 2017 році, виконано 307 або 81,9 %, ще 49 заходів виконуються, а 19 — не виконано з об’єктивних причин”, — сказала вона.
Як уточнила Климпуш-Цинцадзе, наявність невиконаних заходів пояснюється, насамперед, скасуванням або перенесенням строку їхнього виконання на 2018 рік за ініціативою організаторів, а також переорієнтацією першочергових потреб у зв’язку з проведенням антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях.
За словами віце-прем’єр-міністра, Програма на 2018 рік містить 444 заходів, у яких мають взяти участь 58 міністерств та відомств, не враховуючи місцеві органи влади, інші інституції чи організації.
“Уже найближчими днями ми розпочнемо підготовку РНП на 2019 рік, поєднавши цю роботу з підготовкою державного бюджету на 2019 рік. Наше завдання вперше побудувати „дорожню карту“ підготовки до членства в НАТО, яка була б за змістом та ідеологією споріднена з програмою діяльності Уряду, мала б відповідне фінансове наповнення”, — сказала Климпуш-Цинцадзе.
Нагадаємо, Україна у 2017 році виконала лише 41% зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС.