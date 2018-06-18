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Украина прошла аудит Международной морской организации - Емельян

Украина прошла аудит Международной морской организации - Емельян

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Украина успешно прошла аудит Международной морской организации (IМО). Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в понедельник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Украина успешно прошла аудит ИМО... Украина подтвердила свой статус морской державы, и крайне важно, что такой же является оценка наших международных партнеров, в частности, Международной морской организации. Мы имеем определенные замечания по итогам аудита, но среди более чем 50 стран, которые тоже проходили аудит IМО, результат Украины можно считать образцовым. Это однозначно успех не только морской отрасли, но и Украины в целом", - отметил министр.

Как отмечается, аудит IМО, реузльтаты которого представили сегодня, проходил в Украине 11-18 июня.

Целью аудита была проверка соответствия выполнения Украиной как государством порта, государством флага и прибрежным государством международных обязательств в сфере безопасности судоходства.

"Аудиторы IМО поздравили Украину с успешным прохождением аудита", - добавили в министерстве.

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