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Україна пройшла аудит Міжнародної морської організації - Омелян

Київ • УНН

 • 8422 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Україна успішно пройшла аудит Міжнародної морської організації (ІМО). Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян у понеділок, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.

"Україна успішно пройшла аудит ІМО... Україна підтвердила свій статус морської держави, і вкрай важливо, що такою ж є оцінка наших міжнародних партнерів, зокрема, Міжнародної морської організації. Ми маємо певні зауваження за підсумками аудиту, але серед понад 50 країн, які теж проходили аудит ІМО, результат України можна вважати зразковим. Це однозначно успіх не тільки морської галузі, а й України загалом", - зазначив міністр.

Як зазначається, аудит ІМО, реузльтати якого представили сьогодні, проходив в Україні 11-18 червня.

Метою аудиту була перевірка відповідності виконання Україною як державою порту, державою прапору та прибережною державою міжнародних зобов’язань у сфері безпеки судноплавства.

"Аудитори ІМО привітали Україну із успішним проходженням аудиту", - додали у міністерстві.

Українські Національні Новини

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