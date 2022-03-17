Украина просит Японию предоставить спутниковые данные - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Украина попросила Японию предоставить спутниковые снимки, чтобы помочь ей в борьбе с российскими войсками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nikkei.
Детали
Япония использует спутники, которые имеют возможность снимать как днем, так и ночью, а также через облака и другие препятствия в атмосфере. Руководят ими японское правительство и частные компании.
Агентство по нацбезопасности должно решить, предоставлять ли изображение высокого разрешения Украине, будет ли такое решение политически приемлемым и разрешенным согласно действующему законодательству.
Ранее
Соединенные Штаты в рамках нового пакета помощи Украине передадут ей зенитные комплексы, противотанковые системы, оружие и другие боеприпасы. Байден также пообещал прислать в страну беспилотники.