Украина просит Японию предоставить спутниковые данные - СМИ

Детали

Япония использует спутники, которые имеют возможность снимать как днем, так и ночью, а также через облака и другие препятствия в атмосфере. Руководят ими японское правительство и частные компании.

Агентство по нацбезопасности должно решить, предоставлять ли изображение высокого разрешения Украине, будет ли такое решение политически приемлемым и разрешенным согласно действующему законодательству.

Ранее

Соединенные Штаты в рамках нового пакета помощи Украине передадут ей зенитные комплексы, противотанковые системы, оружие и другие боеприпасы. Байден также пообещал прислать в страну беспилотники.