Україна просить Японію надати супутникові дані - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Україна попросила Японію надати супутникові знімки, щоб допомогти їй у боротьбі з російськими військами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Nikkei.
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Японія використовує супутники, які мають можливість знімати як вдень, так і вночі, а також через хмари та інші перешкоди в атмосфері. Керують ними японський уряд та приватні компанії.
Агентство з нацбезпеки має вирішити, чи надавати зображення високої роздільної здатності Україні, чи буде таке рішення політично прийнятним та дозволеним згідно з чинним законодавством.
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Сполучені Штати у межах нового пакету допомоги Україні передадуть їй зенітні комплекси, противотанкові системи, зброю та інші боєприпаси. Байден також пообіцяв надіслати до країни безпілотники.