Украина среди европейских стран держит пальму первенства по экспорту мяса птицы в ЕС

Таким образом, Украина заняла первое место среди европейских стран по экспорту мяса птицы в ЕС.

Также в списке крупнейших экспортеров мяса птицы в страны ЕС - Таиланд и Бразилия. Только за два месяца этого года страны экспортировали 51 тыс. тонн и 45 тыс. тонн мяса птицы в ЕС.

Ранее международные эксперты представили исследование, где спрогнозировали Украине ключевую роль на рынке птицы в ЕС.

"Высокие ставки импортных пошлин защищают ЕС от ввоза мяса птицы из стран, не входящих в ЕС. Однако даже при значительных импортных сборах цена предложения филе грудки из Бразилии и Украины равна или ниже цены предложения производителей ЕС", - говорится в исследовании ассоциации производителей мяса птицы "Конкурентоспособность мяса птицы в ЕС".

Цены на курицу в розничной торговле тоже отличаются существенно. В супермаркете Германии 1 кг куриной тушки стоит около 5 евро, что в три раза больше, чем в Украине.