Украина среди европейских стран держит пальму первенства по экспорту мяса птицы в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В январе-феврале текущего года Украина экспортировала 17,9 тыс. тонн мяса птицы в страны Евросоюза, передает УНН со ссылкой на статистическую отчетность Европейской комиссии.
Таким образом, Украина заняла первое место среди европейских стран по экспорту мяса птицы в ЕС.
Также в списке крупнейших экспортеров мяса птицы в страны ЕС - Таиланд и Бразилия. Только за два месяца этого года страны экспортировали 51 тыс. тонн и 45 тыс. тонн мяса птицы в ЕС.
Ранее международные эксперты представили исследование, где спрогнозировали Украине ключевую роль на рынке птицы в ЕС.
"Высокие ставки импортных пошлин защищают ЕС от ввоза мяса птицы из стран, не входящих в ЕС. Однако даже при значительных импортных сборах цена предложения филе грудки из Бразилии и Украины равна или ниже цены предложения производителей ЕС", - говорится в исследовании ассоциации производителей мяса птицы "Конкурентоспособность мяса птицы в ЕС".
Цены на курицу в розничной торговле тоже отличаются существенно. В супермаркете Германии 1 кг куриной тушки стоит около 5 евро, что в три раза больше, чем в Украине.