Україна серед європейських країн тримає пальму першості з експорту м'яса птиці до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У січні-лютому поточного року Україна експортувала 17,9 тис. тонн м'яса птиці в країни Євросоюзу, передає УНН з посиланням на статистичну звітність Європейської комісії.
Таким чином, Україна посіла перше місце серед європейських країн з експорту м'яса птиці до ЄС.
Також у списку найбільших експортерів м'яса птиці до країн ЄС - Таїланд і Бразилія. Лише за два місяці цього року країни експортували 51 тис. тонн та 45 тис. тонн м'яса птиці до ЄС.
Раніше міжнародні експерти представили дослідження, де спрогнозували Україні ключову роль на ринку птиці в ЄС.
“Високі ставки імпортних зборів захищають ЄС від ввезення м’яса птиці з країн, що не входять до ЄС. Однак навіть при значних імпортних зборах ціна пропозиції філе грудки з Бразилії і України дорівнює або нижче ціни пропозиції виробників ЄС”, — йдеться у дослідженні асоціації виробників м’яса птиці “Конкурентоспроможність м’яса птиці в ЄС”.
Ціни на курку у роздрібній торгівлі теж відрізняються суттєво. У супермаркеті Німеччини 1 кг курячої тушки коштує близько 5 євро, що втричі більше, ніж в Україні.